Scervino mischia stili e tessuti: giacche chic con cappotti militari

LA COLLEZIONE

Il vero lusso e la vera sostenibilità? Riusare. Consapevolmente, piacevolmente e qualitativamente. Questo, almeno, il pensiero di Ermanno Scervino, che ha presentato nella sua (affollatissima) boutique fiorentina in pieno centro, la collezione uomo per il prossimo autunno/inverno.

Duttile, portabile e, nelle intenzioni dello stilista, anche durevole. Racconta, infatti, di aver pensato a un uomo giovane, ma consapevole di se stesso, che ami vestirsi con qualcosa di classico, ma che sia rivisto e assemblato in un modo più divertente e immediato, senza alcuna nostalgia del passato.

Spera che questo ragazzo, nel corso della sua educazione culturale e sentimentale, possa crescere con questi abiti e possa giocare a dare piccoli tocchi vintage al suo look.

LA SCIARPA

Trench doppiopetto d'ispirazione militare smorzano la loro rigidità in interni in orsetto candido. Si abbinano al classico completo grigio in principe di Galles, che, però, cade morbido e sciancrato, e alla camicia di panno. La cravatta viene sostituita da una sottile sciarpa in cachemire. Proprio il vestito in lana principe di Galles si porta con la coppola e il giaccone caban verde militare.

Sempre cachemire per il maglione dalla lavorazione norvegese leggermente rivista con tocchi di colore più accesi e filatura più fine. I pantaloni da tuta con la nota doppia banda laterale bianca sono in tessuto tecnico o in velluto leggermente cangiante e parecchio avvolgente. Perfetto col cappotto per bene da buttarsi sulle spalle come una mantella. Le fodere sono di tele tutte diverse, tinte a freddo. Tinture particolari ed ecologiche anche per alcune giacche e pantaloni.

«Abbiamo trovato a Firenze un artigiano che realizza questa particolare colorazione, molto difficile da fare» rivela Tony Scervino, braccio destro del designer Ermanno Daelli.

I BOTTONI

Le fodere di blazer e giacconi blu, con bottoni metallici, da capitano di lungo corso, sono fatti con tele tutte diverse. Le stoffe tipiche del guardaroba maschile vengono, infatti, immerse nel tè e assumano sfumature del tutto particolari e ombreggiature affascinanti, inaspettate e leggermente vissute. Lo fanno proprio non lontano da qui, a Prato. E in questa edizione di Pitti, che ha come simbolo l'appartenenza e la bandiera, Ermanno Scervino sventola con orgoglio quella del fatto in Toscana, tanto da voler dare la preview della sua collezione proprio a Firenze e non a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

