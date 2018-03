Scelti i 25 finalisti della sezione Giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La giuria del Premio letterario Campiello Giovani ha scelto, su circa 200 partecipanti, i 25 semifinalisti della 23/a edizione. I cinque finalisti verranno annunciati il 20 aprile durante un incontro a Verona. Gli aspiranti scrittori sono ragazzi tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all'estero per un premio che è promosso dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. I semifinalisti del Campiello Giovani 2018 provengono in 8 dal Veneto, 3 dall'Emilia Romagna, 3 dalla Lombardia, 3 dal Piemonte, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, uno...