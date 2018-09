Scavo dei rii, si riparte con 3,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI IN CORSOVENEZIA Ecco un lavoro di cui da tempo si sentiva la mancanza, dopo la grane operazione di scavo a secco portata avanti tra la metà degli anni Novanta e i primi Duemila. A partire da metà novembre partiranno le operazioni di scavo in umido di 20 rii, che consentirà di riportare il pescaggio a un metro e ottanta centimetri anche in quei canali che con la bassa marea finiscono quasi completamente in secca. La Giunta ha infatti approvato la delibera per il progetto definitivo dello scavo nei sestieri di Santa Croce, San Polo,...