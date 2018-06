Scatti in piazza il concorso del Gazzettino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCORSOVivaci, colorate, affascinanti: le piazze sono il vero cuore pulsante delle città. Il luogo di ritrovo e di socialità per intere generazioni. Prima ancora dei social Network, le piazze erano e sono ancora luoghi di condivisione e incontro, ciascuna con una storia da raccontare, segreti da svelare e ricordi da rivivere. Luoghi che hanno fatto la storia; dove la gente si è ritrovata per festeggiare, per piangere e per protestare. Per cementare il legame indissolubile tra il Gazzettino, il suo territorio e i suoi lettori, per...