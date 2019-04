Scatta il progetto Il Veneto legge Una maratona di buone letture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPromuovere la lettura per bambini, ragazzi, adulti e anziani in qualunque luogo possibile specialmente in un Paese come il nostro dove i lettori si arrestano al 40%, vivendo un'esperienza di condivisione e aggregazione. Questa la missione di Il Veneto legge, maratona di lettura realizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell'associazione Italiana Biblioteche, l'ufficio Scolastico regionale, il sindacato italiano Librai Cartolai e Librai Italiani, giunta alla sua terza edizione. Lo scorso anno alla...