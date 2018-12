Scatenato Spiderman, sei ragni son meglio di uno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Poco dopo essere entrato controvoglia in una scuola facoltosa, l'adolescente afro-ispanico Miles Morales, in rotta di collisione col papà poliziotto e affezionatissimo allo zio che lo accompagna nei meandri più nascosti della metro a dipingere con le bombolette spray, vien punto da ragno radioattivo che lo trasforma in Spider-Man. O aspirante tale, visto che Peter Parker vive e lotta ancora in quel di New York. O forse no, visto che il mondo sta esplodendo in multiversi sovrapposti dove ben sei ragni finiranno per incontrarsi, ognuno con la...