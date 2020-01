IL FURTO

MARCON Un classico furto in casa, con un bottino del tutto particolare. Già perché i ladri che hanno preso di mira un'abitazione di Marcon se ne sono andati con due pistole. Con ogni probabilità quando hanno assaltato la cassaforte, aprendola con il flessibile, pensavano di trovare soldi e gioielli. Invece il forziere custodiva un piccolo arsenale, fatto di fucili e, appunto, semiautomatiche. Queste ultime, tra altro, ferri del mestiere dei proprietari, marito e moglie, entrambi guardie giurate. La sgradita visita è stata scoperta al rientro, l'altro ieri, dopo aver trascorso il sabato sera cenando con amici. Fino all'ultimo i coniugi hanno sperato che i malviventi non avessero scoperto dove fosse la cassaforte. Quando l'hanno vista aperta e verificato che mancavano le armi di servizio, una Smitt & Wesson e una Beretta, hanno chiamato immediatamente i carabinieri.

I soliti ignoti non hanno rubato i fucili, forse perché più ingombranti e perché più difficili da vendere sul mercato nero delle armi, uno dei pochi a non essere mai in crisi. Dal sopralluogo eseguito dai militari dell'Arma non sarebbero emerse tracce utili dal punto di vista investigativo.

Chi ha agito lo ha fatto da vero professionista del genere indossando guanti e con l'accortezza di non lasciare indizi che potessero fornire qualche vantaggio alle forze dell'ordine. Piuttosto remota l'ipotesi che la batteria di malviventi che è entrata forzando un ingresso cercasse proprio le armi.

Più verosimile il fatto che, dato la razzia a domicilio aveva fruttato solo qualche centinaio di euro, si sia deciso di monetizzare il raid trafugando appunto le pistole, che erano custodite, correttamente come impone la legge, in cassaforte o comunque in armadietti blindati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA