Scarpetta Night fra uovo di montagna e gulash

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOCalato il sipario sulle festività, archiviata anche la Befana e le sue calze imbottite di zuccheri, sarebbe forse il caso di concedersi una tregua. Ma pare non sia possibile. Archiviati panettoni e pandori sembra infatti che i pasticceri per non vedere scendere il fatturato neanche per un giorno - stiano già preparando grandi quantità di olio bollente dentro le quali cominciare immediatamente a cuocere frittelle e galani, prospettiva fantastica per i golosi impenitenti, un po' meno per glicemia, trigliceridi e colesteorolo,...