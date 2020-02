PORTO

MESTRE Capitaneria di porto, Carabinieri della sezione natanti e funzionari dell'Autorità del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) si sono presentati nei giorni scorsi alla Rimorchiatori Riuniti Panfido, la società dei rimorchiatori del porto che ha sede su una galleggiante nel canale Brentella a Marghera. L'obiettivo era una serie di verifiche a partire proprio dalla sede, dagli scarichi degli uffici, per capire dove finiscono le acque nere. L'Azienda spiega che tutti i reflui prodotti vengono raccolti all'interno della chiatta e periodicamente svuotati da Guardie ai fuochi o Eureka. I tecnici dell'Adspmas hanno misurato lo spazio occupato dal cantiere navale auto affondante, all'interno del quale viene effettuata la manutenzione dei rimorchiatori, verificando la corrispondenza delle dimensioni a quelle stabilite dalla concessione. Ultimo controllo ha riguardato la possibilità di effettuare, nello stesso bacino di Chioggia in concessione a Panfido e al suo Cantiere navale Serenissima, anche la manutenzione dei due rimorchiatori della Smit di Rotterdam utilizzati al largo di Porto Levante sin dal 2009 a servizio delle navi impegnate al terminal di rigassificazione; Panfido spiega di aver esibito la concessione che prevede lavori ai suoi mezzi e a quelli della Smit con la quale è partner con contratto pluriennale per il lavoro al rigassificatore. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA