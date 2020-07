Scandalo carabinieri / 1

Via le mele marce

dalle istituzioni

Caro direttore,

ho letto attentamente la lettera del signor Esposito di domenica, che con tanta rabbia ed amarezza ha voluto esternare quello che è veramente la parte migliore dell'Arma con A maiuscola. Pure io ho servito lo Stato in divisa con un altro corpo militare per ben 37 anni e lo continuo a servire con altre mansioni. Devo dire che ha ragione il lettore carabiniere in pensione, quando dice che un vero carabiniere non sfoggia Rolex e macchine di lusso, invece lavora e serve lo stato in silenzio, con grande abnegazione aggiungo io ed umiltà. Pure io ne ho visti spacconi di colleghi miei e di altre categorie che quando hanno un po' di soldi da parte, subito macchine di lusso, per far vedere il potere che uno occupa. Io faccio degli esempi generali: i vari giudici e uomini dello stato che hanno perso la vita per difendere le istituzioni non mostravano di avere ville con piscine e cavalli da corsa. Quindi le mele marce come faceva presente Lei direttore, ci sono in qualsiasi settore dello Stato. Abbiamo visto nella sanità anni fa, quando il personale sanitario trafficava in valvole cardiache artificiali difettose che dovevano salvare vite umane. Abbiamo visto ultimamente banchieri che con i soldi dei risparmiatori hanno fatto fallire e sparire milioni e milioni di guadagni messi da parte con il sudore della fronte. In ultimo il caso della grave situazione dentro la magistratura, che si manifestava già ai tempi di Falcone e Borsellino, due esemplari servitori del vero Stato. Quindi bisogna avere coraggio e determinazione per estirpare queste mele marce in tutti gli apparati dello Stato, prima che inquinino quelle buone.

Francesco Pingitore

Belluno

Scandalo carabinieri / 2

Le responsabilità

dei comandanti

Il fatto dei carabinieri di Piacenza, se le cose si sono svolte come viene riferito, appare di una inammissibile gravità. Evidente comunque risulta anche la responsabilità dei superiori: un buon comandante sa sempre tutto della vita e dei comportamenti dei suoi sottoposti.

Non si può in ogni caso con tutto il dovuto rispetto per l'Arma - continuare a parlare di poche mele marce, perché mi pare che queste mele stiano diventando troppe.

Luciano Tempestini

Accordo Ue / 1

Un grazie alla Merkel

e un dubbio su Salvini

Condivido il grazie alla Merkel per le risorse arrivate all'Italia ed anche gli applausi al premier Conte per aver saputo interpretare la volontà della Cancelliera tedesca (nonché di qualche altro). Rimane però un dubbio: l'amore per il nostro Paese sarebbe stato lo stesso, e di conseguenza la lauta generosità, con un governo italiano diverso, ad esempio con Salvini?

Luigi Floriani

Conegliano

