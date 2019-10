Sbarcano gli alieni tra le Dolomiti Guido Sgardoli strega i ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROAlieni dagli occhi grandi, due giovani coraggiosi, una mamma perduta, un'acqua ipnotica, un uovo che non è un uovo, un vulcano nel cuore delle Dolomiti. La lotta tra il bene e il male sotto terra e nei boschi delle nostre montagne. Si intitola I Grigi il nuovo romanzo del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2019, lo scrittore trevigiano Guido Sgardoli, uscito questo mese per DeA (256 pp., 14,90 euro).È il primo romanzo di fantascienza per ragazzi e ragazze per il prolifico autore, che ha conquistato lo Strega con una storia appassionante...