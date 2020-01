LA TRAGEDIA

PADOVA I medici del 118 hanno provato a rianimarla con un lungo massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Maria Elisa Visentin, professoressa di origine veneziana era nata vicino a Rialto) ma padovana da oltre cinquant'anni, è morta a mezzogiorno e mezzo di ieri a 78 anni. La donna, residente in via Bentsik al quartiere Guizza, è finita fuori strada in via Salboro mentre era da sola alla guida della propria Opel Corsa. Ha sbandato finendo contro una ringhiera di una villetta. L'impatto è stato violento ma è probabile che il decesso sia stato provocato da un precedente malore.

LA DINAMICA

L'anziana arrivava dalla Guizza ed era diretta verso via Bembo quando ha perso il controllo dell'auto. Un gruppo di residenti e alcuni automobilisti sono subito corsi in strada per soccorrerla e chiamare il 118, perché le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'ambulanza è arrivata dopo pochi minuti ma il disperato intervento è stato inutile. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto (il cofano completamente distrutto dimostra comunque la violenza dell'impatto sulla ringhiera).

I RILIEVI

È stata la Polizia locale, invece, ad intervenire per eseguire i rilievi. Inizialmente era stato ipotizzato che la donna avesse avuto una disattenzione, ma dopo l'intervento del 118 (medici e infermieri sono corsi sia con l'ambulanza sia con l'auto medica) ha preso forza l'ipotesi del malore. La donna avrebbe perso i sensi e di conseguenza anche il controllo del volante. Dietro di lei in quel momento non c'era nessun'altra auto, ma all'ora di pranzo sono state comunque tante le persone uscite di casa, spaventate dal botto, per capire cosa fosse successo.

LA FAMIGLIA

Le operazioni dei vigili del fuoco e della Polizia locale sono durate oltre due ore. I vigili urbani hanno allertato i carabinieri. Sono stati proprio i militari a presentarsi a Stra, nel Veneziano, per avvisare della tragedia la figlia Sara Zanferrari, collaboratrice del Gazzettino dalla Riviera del Brenta. «È stata a lungo professoressa di matematica e scienze alle medie di Casalserugo - racconta -. Lei guidava sempre senza problemi ed era ancora una donna autonoma, posso solo pensare che sia sentita male».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

