«Savana Padana» Il Nordest alla rovescia

Si è conclusa con sei esauriti di seguito la messa in scena al Teatro Verdi di Padova di Savana Padana, dal libro omonimo di Matteo Righetto (nella foto). La piece teatrale racconta il Nordest alla rovescia, quello che ha molto di miracolo economico e moltissimo di miseria culturale e di violenza. Il Veneto del dialetto e dell'osteria, della battuta ironica e della pacca sulle spalle in segno di condivisione e di solidarietà, resta infatti come sfondo di una regione che ha mantenuto solo i tic dei vecchi tempi - eccezionale una scena in...