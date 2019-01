Sasso contro il bus, il preside cerca il colpevole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO«Il lancio del sasso contro il bus Actv è un fatto gravissimo. Cercheremo di fare di tutto per identificare il responsabile». Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo, Franca Ongaro, del Lido e Pellestrina, professor Stefano Simionato, preside della scuola media Vettor Pisani del Lido annuncia il pugno di ferro, dopo quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso, in via Sandro Gallo all'uscita della scuola. «Ero anche io sulla stessa linea colpita dal sasso sul parabrezza del pullman ma circa mezz'ora prima. Per cui, per...