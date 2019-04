Sarpi e Benedetti, due milioni per la palestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SVILUPPO DELLA CITTÀVENEZIA Esiste un piano B per l'area ex Gasometri a San Francesco della Vigna. Se ai docenti e agli studenti del Benedetti, del Barbarigo e del Sarpi non va bene la palestra che il privato realizzerebbe per loro sul sedime dell'attuale scoperto ricreativo del Sarpi si potrebbe andare oltre. La Città metropolitana ha infatti a bilancio due milioni pronti da investire in impianti sportivi per le scuole secondarie della città storica. C'è anche il terreno, in zona Arsenale-Bacini, di proprietà dell'amministrazione...