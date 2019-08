CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sappiamo affrontare le crisi della vita per coglierne il grande potenziale trasformativo? La pausa estiva può essere un tempo perfetto per fare la manutenzione della propria esistenza: la frenesia quotidiana rallenta e c'è tempo e spazio per farlo, soprattutto se si scelgono luoghi che consentano pause di solitudine e di silenzio. Pochi lo fanno: intanto i nodi irrisolti si accumulano, come topi inquieti nei sotterranei dell'anima.A parole, lo sappiamo tutti. Ogni crisi fisica, emotiva, affettiva o professionale ha due volti, attenti a due...