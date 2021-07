Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANTO STEFANOVENEZIA Inaugura in campo Santo Stefano Terrazza Aperol, nuovo punto di riferimento per l'aperitivo veneziano conosciuto in tutto il mondo, lo spritz. Come parte del lancio, l'iniziativa Open day squeri anticiperà l'apertura attesa per fine agosto con un fine settimana all'insegna dell'artigianato locale. Il 24 e 25 di luglio infatti, gli storici cantieri di San Trovaso e Tramontin saranno visitabili dal pubblico su prenotazione...