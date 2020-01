«Santa Teresa, l'asilo deve essere riaperto»

ISTRUZIONE

VENEZIA La scuola dell'infanzia Santa Teresa non può restare ancora chiusa. A chiederlo con forza, al punto di arrivare alla diffida, sono i rappresentanti della scuola Carlos Melero e Anna Simonato. Il mese scorso i due, a nome dei genitori dei bambini che frequentano l'istituto, hanno inviato una lettera al sindaco, alla dirigente delle politiche educative e alla responsabile del servizio educativo veneziano in cui intimano la riapertura del plesso. La scuola, come premettono i rappresentanti, aveva subìto la chiusura in seguito all'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso. Solo che, mentre gli altri istituti hanno ripreso la normale attività, la Santa Teresa è ancora chiusa con la motivazione, riportata dai due: «Di completare il ripristino e le necessarie verifiche presso la scuola dell'infanzia S. Teresa».

A preoccupare i genitori è però l'apparente disinteresse nei confronti della scuola: «Nonostante il lungo tempo decorso, le addotte esigenze di ripristino e soprattutto le verifiche funzionali alla riapertura del plesso non solo non sono state concluse - spiegano -, ma, a quanto pare, neppure avviate».

SOPRALLUOGO NECESSARIO

Altro motivo di timore riguarda il fatto che l'emergenza dello scorso mese è passata, sebbene in questi giorni l'acqua alta sia tornata, in forma minore e meno continuativa. Per questo, i rappresentanti diffidano il Comune, il sindaco e i funzionari degli uffici: «A disporre senza indugi ulteriori, eventualmente previo sopralluogo tecnico congiunto che accerti la sussistenza delle condizioni di legge per l'utilizzo dei locali scolastici, l'immediata riapertura del plesso scolastico Santa Teresa e la ripresa delle lezioni a far data da martedì 7 Gennaio 2020».

In caso contrario, i genitori minacciano anche richiesta di risarcimento danni: «Perdurando l'immotivata chiusura e l'eventuale inerzia dei soggetti preposti i sottoscritti si vedranno loro malgrado costretti a rivolgersi alle autorità giudiziarie preposte, con riserva di ogni azione, anche risarcitoria». Simonato ha quindi ribadito: «I disagi sono evidenti e legati alla mancanza di comunicazione da parte del Comune verso di noi. Non si può pretendere di avvisare i genitori il venerdì per il lunedì e andare avanti per un mese in emergenza». Oltre a questo, i rappresentanti lamentano scarsa attenzione verso i piccoli: «I bambini sono stati realmente parcheggiati, il piano formativo è stato sospeso per tutto questo tempo, e la soluzione della Diego Valeri sarà complessa, dato che, è risaputo, non offre grandi spazi».

Alla diffida, il Comune ha risposto ribadendo di aver rilevato criticità igienico sanitarie su muri, tetto e pavimentazione, e per questo servono lavori straordinari. Quindi i piccoli saranno trasferiti, plausibilmente da metà gennaio, inizio febbraio alla Valeri. «Non si può bloccare il piano formativo per così tanto tempo. Bambini appena inseriti si trovano insieme a bambini già inseriti in venti metri quadri e senza materiali», conclude Simonato.

