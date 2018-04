CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANT'ERASMO(r.v.) I genitori di Fabio Gasparini avevano chiesto espressamente che non ci fossero fiori, ad onorare la bara del loro ragazzo, morto in un freddo pomeriggio di gennaio mentre concludeva il giro delle consegne in barca per il corriere per il quale aveva da poco trovato lavoro. E avevano indicato di fare eventuali offerte in favore dell'associazione dilettantistica lagunare Kayak Sant'Erasmo, che il giovane frequentava fin da bambino. E grazie alle numerose donazioni è stato possibile costruire una nuova canoa a due posti,...