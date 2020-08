L'IDEA

VENEZIA Vignole e Sant'Erasmo. Due isole purtroppo a perdere, dove resistono pochi anziani e i giovani fuggono altrove.

Tuttavia ci sono anche esempi di inversa tendenza, come quello recentissimo di Silvia Bastianello, 44 anni, nata a Venezia ma andata a vivere con il fratello Michele a Sant'Erasmo. Nell'isola, si è inventata un'attività, denominata Experientia: una roulotte del cibo con il logo di una cameriera che assomiglia in verità ad un'assistente di volo. Sono, quelle, le due anime di Silvia, che per 22 anni ha svolto in Alitalia la professione di assistente di volo, girando tutto il mondo.

La seconda vocazione è lei stessa a raccontarla: «Dopo tanto tempo in volo e in buona parte della Terra - spiega Silvia Bastianello - ho sentito l'esigenza di fermarmi e di aiutare mio fratello e l'isola che ci è cara, dove avevamo un podere lasciato dai nonni Gino e Inda. Non per nulla Michele ha avviato un'azienda agricola e fattoria didattica di prodotti dell'isola, in via de la Cavana, chiamando l'azienda Gino&Inda. Tuttora Michele vende prodotti a chilometro zero e porta spese a domicilio. Io ho pensato di proporre prodotti di qualità in una roulotte attrezzata e itinerante, per gente locale e turisti. Experientia proporrà verdure e hamburger, nonché salumi, formaggi e confetture sott'olio e sotto aceto - continua l'ex assistente di volo - Il vino, bianco e rosso, proviene da vigneti di Mondragon. Ho scelto, infatti, di valorizzare piccoli e giovani produttori veneti, che come noi vogliano affermarsi. Ho già piatti da degustazione e un buon menu da proporre. Penso, in collaborazione con mio fratello, di poter realizzare un'offerta utile e curiosa, capace di dare anche impulso all'intera Sant'Erasmo, dove si può fare molto, sia in termini di produzione agricola che di offerta balneare».

Della sistemazione dei fratelli Bastianello ci aveva pensato il già consigliere comunale Sebastiano Costalonga. «Con il compianto assessore al Patrimonio e alla Casa, Bruno Filippini - ricorda Costalonga avevamo modificato un bando per concedere subito un'abitazione nelle isole a giovani promettenti. Il podere dei Bastianello diventa da fattoria didattica ad agriturismo, ed è un esempio per tutti quei giovani che vogliano avviare attività, a patto che il Demanio sveltisca la burocrazia proprio per dare una mano ai giovani, Anche il Comune dovrà fare più attenzione all'isola di Sant'Erasmo, rilanciandola e aiutandola. Ad esempio, le navette di collegamento Actv non portano biciclette a bordo, e questo è un danno per un territorio dove si va quasi sempre in bicicletta e per promettenti, future, piste ciclabili».

Tullio Cardona

