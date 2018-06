Sansovino, 850mila euro per restaurare la scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA SCOLASTICAVENEZIA La scuola media Sansovino sarà restaurato. Per il via dei lavori bisognerà attendere ancora un anno. Ma i soldi sono stati stanziati e a giorni si comincerà a lavorare al progetto esecutivo. Ieri la Giunta comunale ha approvato la delibera per avviare il restauro e il risanamento conservativo di Palazzo Jager, ex palazzo Ca' Giustinian, sede della scuola secondaria di primo grado Jacopo Sansovino. I lavori, per un totale di 850mila euro, inizieranno nel maggio del 2019 per concludersi entro la fine del 2020.«Nel...