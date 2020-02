SANREMO

Vigilia sanremese di ordinaria follia. «Musica (e il resto scompare»), intimerebbe il titolo della canzone di Elettra Lamborghini, solo che lei come musicofila non è troppo credibile. «Qui non succede niente», si accalora Rita Pavone, e ha ragione, anche se ad Amadeus fischiano le orecchie da settimane. Con la parola alle canzoni stasera, forse, si archivieranno le polemiche su Junior Cally, sul «passo indietro», sul sessismo e sul salvinismo che detta l'ordine del giorno anche al settantesimo Festival della canzone italiana. Anche perché, a salvare la patria canora, più delle canzoni - giovani, veloci, ma così così - c'è Fiorello, ormai dilagante, straripante, onnipresente: alle prove, nella camera da letto di Amadeus a prima mattina, alle feste ufficiali, nei selfie di mezza città, persino nella conferenza stampa della vigilia: «Sono qui travestito da cantante di destra», dice sotto una coppola, tornando a giocare sulle esternazioni del leader leghista che ha «previsto» la vittoria di non meglio identificati «cantanti di sinistra». Il suo intervento è uno show, tutto il resto è noia, a partire dalle polemiche.

AMADEUS INCASSATORE

Amadeus incassa benissimo, anche se sa che Fiore gli ruberà la scena, in realtà gliela ha già rubata. Gli sta bene così, o forse no, ma non lo dà a vedere e si gode, anche lui, il Fiorellissimo scatenato: «Dici la verità: mi hai scelto per l'aspetto fisico, mica perchè siamo amici», è l'esordio che dà il tono goliardico che potrebbe essere la chiave di lettura delle cinque maratone in programma, «Hai pensato: sei migliorato, fra tre mesi fai 60 anni, ti voglio al mio fianco, né avanti né indietro». Le polemiche diventano occasioni di battute, mai prendersi sul serio, mai prendere niente troppo sul serio, Con il pass «access all area» da «amico del conduttore», Fiorello si diverte a mettere in scena il racconto di un «Ama tranquillissimo, che non si preoccupa di niente, che non fa niente, anzi che non si accorge di niente». Ma quella, spergiura divertito, è la sua caratteristica, come testimoniano alcuni, aneddoti «irripetibili» che subito ripete, ricordando di quella volta che «nel 1990 al Ku di Ibiza, quando il nostro guru era Sandy Marton, Amadeus entrò così nel mood della serata da scatenarsi a ballare su un cubo. Solo che non si era reso conto di dove era, di avere accanto due ballerini di colore da 1.90 completamente nudi e con il... corredo, importantissimo, a sballonzolare. Ma non è colpa sua, lui è fatto proprio così».

FIORELLO MATTATORE

Fiorello stasera ci sarà, «pure domani, giovedì mi riposo, venerdì vediamo, sabato non servo», e anche qui sono più le notizie false di quelle vere, anche se lui confessa di «godersi la situazione di essere a Sanremo senza esserne responsabile». Ora, annuncia, gli piacerebbe «cantare con Tiziano Ferro Finalmente tu, la canzone che presentai al Festival 25 anni fa, stonando completamente. Allora si che qui... succedevano cose, ricordo i rumori dalla stanza d'albergo di Baudo e di Katia Ricciarelli. Da quella di Ama e di sua moglie Giovanna, invece... arriva solo silenzio». Benigni? «Quando lui arriva io divento automaticamente uno del pubblico, non ha bisogno di me nè di nessuno». Con Junior Cally invece, ha trafficato un po': «L'ho invitato alla cresima di mia figlia, mi ha detto che viene».

TUTTO PRONTO

Comunque, tra poco si inizia e le canzoni, nel bene e nel male, saranno protagoniste. Riascoltate una seconda volta, questa volta in versione live ed orchestrale, qualcuna ci guadagna: tra le 12 in gara stasera, ad esempio, si confermano Anastasio, Irene Grandi e Rita Pavone, salgono ancora, grazie alle interpretazioni, le quotazioni di Bugo & Morgan e soprattutto di Diodato, mentre Elodie non mette ancora a fuoco il suo pezzo. Tra la dozzina di domani, invece, poca verve, oltre che voce, da Elettra Lamborghini, molto e male vestita e per niente twerkante, ma potrebbe anche essere una finta. Bene i rap di Rancore e Junior Cally, chissà se chi urla contro di lui si accorgerà di che cosa parla la sua canzone. Elegantissima Tosca, scatenato Pelù, divertente Gualazzi con gli ottoni di Mauro Ottolini.

Ma quel che conta è la prima serata, se gli ascolti decollano, se Fiorello fa il miracolo, dopo tutto sarà più facile. Anche per Amadeus. Lui sente di avere «la coscienza a posto» e si presenterà con «lo spirito di un bambino da sempre grande fan di Sanremo». Stasera si parla di violenza sulle donne, arriva Rula Jebreal, ma anche Gessica Notaro, Miss Romagna 2007, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. «Grande spettacolo, grandi canzoni, grande festa per i primi 70 anni di Sanremo, ma anche la restituzione di un codice valoriale», promette il neodirettore di Raiuno.

Federico Vacalebre

