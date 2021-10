Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FESTIVALDa Blind, Mydrama e i Manitoba, visti a X Factor, a Enula e Martina Beltrami, lanciate da Amici. Figli di, come Angelina Mango (figlia della voce di Lei verrà e dell'ex Matia Bazar Laura Valente). E poi protagonisti della nuova scena cantautorale come i Viito o Giuse The Lizia. Tanti volti noti tra i 46 emergenti dovevano essere 30 in corsa per otto dei dodici posti disponibili per la finale di Sanremo Giovani (gli altri quattro...