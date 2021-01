IL CASO

Amadeus che minaccia di lasciare la conduzione, il caso che diventa politico, un piano sicurezza che di fatto ancora non esiste e nodi ancora da sciogliere. Ad appena 32 giorni dall'inizio della kermesse i dubbi sulle reali fattibilità del Festival di Sanremo 2021 restano ancora troppi. E poche le certezze. A stabilire se il Festival potrà effettivamente svolgersi e ad indicare le modalità - se con la presenza dei 380 figuranti, come auspicato da Amadeus e Rai, che hanno già provveduto a riconvertire l'Ariston da teatro a studio televisivo - sarà il Cts, dopo aver vagliato il piano per la sicurezza stilato da viale Mazzini.

Già ieri si è svolto un primo incontro tra gli esperti e i funzionari Rai delegati all'organizzazione dell'evento, che però ha portato a un nulla di fatto: l'azienda si è limitata ad illustrare per grandi linee il progetto (prevede una riorganizzazione completa dell'Ariston), che sarà inviato al Cts solo la prossima settimana. E intanto il tempo stringe.

IL TWEET

È stato un tweet del Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, ieri mattina, proprio mentre il cda Rai si apprestava a riunirsi per discutere anche della sicurezza del Festival, a rendere le acque agitate e a far scoppiare definitivamente il caso: «Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile».

Clamorosa la reazione di Amadeus, che più volte ha ribadito di volere spettatori - seppur figuranti - all'Ariston: tramite il suo entourage il conduttore ha minacciato l'addio qualora dovesse passare la linea di un Festival blindato o a porte chiuse, ribadendo la sua posizione anche nel corso del vertice d'emergenza con il direttore di Rai1 Stefano Coletta (l'ad Salini era impegnato in Cda). L'intervento del ministro ha alimentato la polemica del mondo del teatro, già da giorni duro nei confronti del Festival e del progetto con il quale Amadeus e la Rai hanno di fatto aggirato l'attuale dpcm (che almeno fino al 5 marzo non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri), prevedendo la presenza in sala di figuranti tamponati e pagati, come in altri programmi tv. Dal sovrintendente della Scala Dominique Meyer (che ha chiesto regole comuni) all'omologo dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, passando per il presidente del Teatro di Roma Emanuele Bevilacqua («Fateci vedere questo piano di sicurezza dell'Ariston perché se è così straordinario lo adottiamo tutti»), il sovrintendente del Petruzzelli di Bari Massimo Biscardi, Moni Ovadia («Amadeus crede di essere meglio di noi? Se si chiude, si chiude tutto») e Stefano Massini: scatta la mobilitazione. E scende in campo anche il mondo della politica, con tre membri della commissione vigilanza Rai, Gasparri, Gallone e Marrocco (Forza Italia), che chiedono un rinvio della kermesse a tempi migliori.

POSIZIONI

Diversa la posizione di Borgonzoni e Morelli (Lega): «Speranza dia linee guida. Sanremo sia lo spunto per dare il via a soluzioni condivise per le riaperture in sicurezza». Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, contrario all'idea di un rinvio per le ripercussioni che avrebbe sulla città. Dalla parte di Amadeus si schierano i discografici. Emiliano Colasanti di 42 Records (in gara con Colapesce e Dimartino) su Twitter se la prende con i politici: «La ricerca spasmodica di consenso vi sta facendo buttare all'aria la possibilità di utilizzare il Festival come un test per tornare a fare le cose in sicurezza anche nei teatri». E Dario Giovannini di Carosello (in gara con Ghemon e Wrongonyou), vicepresidente di Pmi, che riunisce i produttori indipendenti: «Stiamo supportando Amadeus per realizzare uno show che possa aiutare tutta la filiera musicale a ripartire. Dato che il governo non è stato in grado di progettare niente». Il conduttore ha comunicato di voler attendere le decisioni del Cts e della politica per trarne una conclusione definitiva. Ancora qualche giorno e tutte le riserve saranno sciolte.

Mattia Marzi

