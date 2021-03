IL FENOMENO

La sfida era quella di portare in gara canzoni che potessero avere una vita anche fuori dall'Ariston, conquistando le piattaforme e le radio. Amadeus ha centrato l'obiettivo. Le prime dieci posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate e scaricate in Italia negli ultimi sette giorni, secondo le rilevazioni ufficiali di Fimi/Gfk, sono tutte occupate da brani in gara al Festival. Primi Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, che nella classifica finale della kermesse - pur partendo da favoritissimi - si sono piazzati al secondo posto. I Maneskin, vincitori a sorpresa con l'energia rock di Zitti e buoni, nelle vendite sono secondi. Medaglia di bronzo per Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima, quarti all'Ariston.

I CANTAUTORI

I due cantautori siciliani spopolano però sul web. Musica leggerissima è la canzone più cercata su Google. E sui social si becca praticamente ovunque, pure in sottofondo a scene di film cult alle quali qualcuno si è divertito a sostituire la colonna sonora originale con la hit di Colapesce e Dimartino, da Il tempo delle mele a Caro diario. Conquista anche le radio. Parlano i dati di RadioMonitor, che rileva i passaggi. Musica leggerissima questa settimana è al primo posto con 3.697 passaggi, davanti a Fireworks di Purple Disco Machine e a Right now di Sophie and the Giants. «Lo dedichiamo alla musica libera e coraggiosa e alle maestranze della musica che ora sono senza lavoro», scrivono loro sui social. Chiamami per nome della Michielin e Fedez è quinta, con 3.020 passaggi. In radio si prendono una rivincita anche pezzi che al Festival si sono piazzati nella parte medio-bassa della classifica o che hanno sfiorato la top ten, come Cuore amaro di Gaia (8) e Glicine di Noemi (9). Undicesimi i Maneskin con Zitti e buoni. Non possono lamentarsi neppure Irama (15esimo con La genesi del tuo colore) e Annalisa (19esima con Dieci). In top ten Fimi/Gfk anche Voce di Madame (4), La genesi del tuo colore di Irama (5), Fiamme negli occhi dei Coma Cose (6), Dieci di Annalisa (7), Mai dire mai (La locura) di Willie Peyote (8) e Parlami di Fasma (9) e Un milione di cose da dirti di Ermal Meta (10). Male le Nuove Proposte: Polvere da sparo del vincitore Gaudiano è 33esima nella classifica dei singoli, 70esima in quella delle radio. Su Spotify, la più popolare tra le piattaforme di streaming, Musica leggerissima ha totalizzato ad oggi 5.5 milioni di ascolti. Il brano ha iniziato già da qualche giorno la rimonta su Voce di Madame, Chiamami per nome di Michielin e Fedez e Zitti e buoni dei Maneskin, rispettivamente 7.1, 7 e 6.7 milioni: solo tra giovedì e ieri quella di Colapesce e Dimartino è stata la canzone più ascoltata, con 805.925 streams. Intanto Michielin e Fedez continuano a dominare su YouTube, con 8.7 milioni di clic per il video.

L'ESULTANZA

Lucio Presta, manager di Amadeus, su Twitter esulta: «Non per darsi delle arie, ma le scelte del direttore artistico hanno premiato l'industria e convinto il pubblico». I Maneskin si prendono intanto altre soddisfazioni, raddoppiando le date dei concerti in programma a dicembre al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15) e al Forum di Assago (18 e 19), pandemia permettendo. Il primo album del gruppo, Il ballo della vita, uscito nel 2018, grazie alla vittoria a Sanremo è rientrato in classifica Fimi alla sesta posizione. Il secondo, Teatro d'ira, arriverà il 19 marzo.

Mattia Marzi

