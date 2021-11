Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il sogno di calcare il palco del Festival della canzone italiana, direttamente tra i Big di Sanremo, inizia a essere qualcosa più di un desiderio per Bais, Littamè e Oli. Il primo da Udine, la seconda da Terrassa Padovana e il terzo da Belluno, il prossimo 15 dicembre saranno in prima serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani. Diversamente dal passato, le Nuove proposte non esistono...