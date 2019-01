Sanremo, Bisio e Virginia Raffaele sul palco con Baglioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOClaudio Bisio e Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston con Claudio Baglioni. L'annuncio ufficiale è atteso per mercoledì 9 gennaio, alla tradizionale conferenza stampa pre festival (5-9 febbraio), ma non ci sono più dubbi sulla nuova coppia di conduttori che affiancherà quest'anno il dirottatore artistico, dopo il binomio vincente Favino-Hunziker dell'edizione 2018.Una coppia che promette scintille, verve, ironia, genialità e improvvisazione. Entrambi sono già stati al festival, ma in veste di ospiti. Bisio sorprese l'Ariston...