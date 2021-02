I PREPARATIVI

In alto mare. Come la nave che fino a due settimane fa era attesa al largo del porto di Sanremo e che alla fine non arriverà. A venti giorni esatti dall'inizio del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo, Amadeus e la Rai sembrano alle prese con oggettive difficoltà a chiudere le trattative e a riempire le molte caselle ancora libere del cast. In ritardo sulla tabella di marcia per le incertezze degli ultimi giorni, con il nodo sicurezza che ha rubato energie (e tempo) al direttore artistico e all'azienda e le polemiche sull'assenza di spettatori che hanno rischiato di mettere in cattiva luce il padrone di casa, i protagonisti arrivano alla tradizionale conferenza di presentazione del Festival con ben poche novità. E tante incognite.

GLI OSPITI

Quest'anno, collegato in streaming da viale Mazzini, Amadeus si è limitato ad annunciare le ospitate dei Negramaro e di Alessandra Amoroso, a dedicare clip celebrative ai già confermati Achille Lauro e Ibrahimovic (con loro anche Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis), a mostrare la scenografia quasi completata (firmata da Gaetano Castelli e sua figlia Maria Chiara, tra Metropolis di Fritz Lang, Guerre Stellari e 2001: Odissea nello spazio di Kubrick), a esplicitare i suoi sogni: Benigni e Celentano («Speriamo che dicano sì»), l'infermiera 23enne Alessia Bonari (simbolo della lotta al Covid e già ospite a settembre della Mostra del Cinema di Venezia: all'inizio dell'emergenza postò sui social un selfie del suo viso segnato da ore con indosso la mascherina), Loredana Bertè. «Ci saranno più donne che entreranno, che racconteranno qualcosa del mondo femminile e poi magari mi aiuteranno ad annunciare una canzone», anticipa. Quanto a Jovanotti, atteso all'Ariston già lo scorso anno e poi assente, il conduttore dice: «La porta è aperta. Se avrà piacere di venire a trovare due vecchi amici, non dovrà nemmeno bussare». È provato, Amadeus. Dalla stanchezza e dalle polemiche. Come quelle sulla presenza della moglie Giovanna Civitillo nel cast del PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda dopo il Tg1 dal 27 febbraio al 6 marzo, accanto a Giovanni Vernia e a Valeria Graci: «È gestito da altre persone. Se ne occupano il vicedirettore Fasulo e Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr). Ci si scandalizza per la moglie e non per l'amante». A tirargli su il morale ci pensa l'amico Fiorello: «Sei lo Swiffer delle polemiche, le attiri. Era meglio quando eri solo sessista», scherza lo showman. All'Ariston Fiorello sogna di omaggiare Little Tony, che ieri avrebbe compiuto 80 anni.

LO SPETTRO DEL CONTAGIO

Rispolverando poi lo stiamo uniti di morandiana memoria (correva l'anno 2011), ma in formato virtuale: «Abbiamo il dovere di sorridere e di regalare spensieratezza. La musica non si ferma mai». Intanto agli studi De Paolis di Roma, che hanno ospitato le prove, un tecnico del suono lunedì è risultato positivo al test: Ma la partenza degli altri che avevano lavorato a stretto contatto con il positivo è stata per sicurezza posticipata. Se a Sanremo a contagiarsi sarà un cantante o una persona del suo staff, l'artista dovrà per forza ritirarsi.

Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

