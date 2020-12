SANITÀ

NOALE «La proposta dell'avvocato Dalla Vecchia è più che condivisibile. Ora che il padiglione Fassina è tornato a nuova vita, il nostro presidio ospedaliero può caratterizzarsi ancora di più per quella vocazione riabilitativa che gli viene riconosciuto dalle schede regionali». Così la sindaca di Noale, Patrizia Andreotti, commenta l'uscita dell'ex assessore provinciale e cittadino che ha scritto al presidente del Veneto Luca Zaia suggerendo che, a pandemia finita, in futuro il padiglione fresco di restauro possa restare attivo per la riabilitazione dei pazienti segnati nella salute dal Covid. Un lavoro che potrebbe essere svolto efficacemente in collaborazione con gli altri reparti d'eccellenza già presenti al Calvi: dalla Cardiologia riabilitativa alla Medicina dello sport, fino alla Medicina fisica riabilitativa a quella di Gruppo integrata. Il vecchio edificio risalente agli anni Sessanta è stato ristrutturato dall'Ulss 3 ufficialmente con una spesa di 300 mila euro, ma gira voce che alla fine l'investimento sia di un milione per ospitare pazienti positivi a bassa intensità, cioè che hanno ancora bisogno di essere seguiti prima delle dimissioni. Secondo Dalla Vecchia non ha senso che, quando il Covid resterà solo un brutto ricordo, si torni a chiudere il Fassina, che è stato dismesso per 12 anni e che ora può andare a potenziare quella funzione riabilitativa per cui l'ospedale noalese è già oggi apprezzato per servizi e professionialità. La sindaca Andreotti sposa su tutta la linea la proposta. «Certo che sì dichiara da casa, mentre è in ripresa dopo essere stata anche lei contagiata dal coronavirus Se facessimo un sondaggio sui nostri 17 mila cittadini, tutti vorrebbero il mantenimento del padiglione. Ringrazio i dirigenti e i tecnici dell'azienda sanitaria, i volontari alpini della Protezione civile che hanno svolto un lavoro encomiabile e a tempo di record per riaprire una struttura che può dare ancora molto a Noale e non solo». Ieri in città si rincorrevano i commenti favorevoli alla proposta di Dalla Vecchia. «La struttura riprende Andreotti è in grado di dare ottimo supporto al territorio, anche dei comuni limitrofi. Noale non potrà più avere un ospedale come ai vecchi tempi, di tipo specialistico, ma la funzione riabilitativa è una connotazione strategica da valorizzare. A questo proposito, mi sento anche di auspicare la riapertura della piscina al monoblocco Lorenzi-Vernier, che per anni ha svolto un lavoro molto importante, ma che poi è stata lasciata da parte. Sarebbe un altro tassello molto utile». Sempre al monoblocco resta in ballo il futuro del quarto piano rimasto da sempre al grezzo e su cui un mese fa il direttore generale dell'Ulss Giuseppe Dal Ben, in sopralluogo al Fassina, aveva dichiarato: Va finito e usato. «Me lo auguro. Con il Covid sono emersi dei nuovi bisogni sanitari che fanno sì che le strutture a disposizione debbano essere utilizzate al massimo delle potenzialità», concorda Andreotti.

Alvise Sperandio

