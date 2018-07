SANITÁ MESTRE «Allargarlo? É solo una soluzione provvisoria. Per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÁMESTRE «Allargarlo? É solo una soluzione provvisoria. Per il Pronto soccorso dell'Angelo serve una nuova struttura, una palazzina da realizzare a fianco dell'ospedale». Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss 3, non ha più dubbi, e lo ha confermato ieri mattina durante l'audizione in commissione Coesione sociale e programmazione sanitaria del Comune di Venezia. UNICA STRADA«In questi anni abbiamo fatto il possibile - spiega - allargando la sala d'attesa, realizzando il Pronto soccorso ortopedico, l'area radiologica... Ma non...