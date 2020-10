DECORO

VENEZIA San Simeon Piccolo rimaneva l'ultima zona da sistemare. Il passo è stato fatto ieri mattina quando i gestori dei due chioschi in fondamenta hanno dato il via alla demolizione dei due banchetti - fino a ieri fedeli protagonisti di ogni foto scattata dal ponte degli Scalzi - dov'era in vendita di tutto e un po'. Le operazioni di sgombero sono iniziate nella mattinata per finire nel primo pomeriggio, quando la fondamenta di fronte a San Simeon Piccolo è tornata libera. Al suo posto, d'ora in poi, ci saranno solo banchetti amovibili come previsto dal pianino del Comune di Venezia. I banchetti amovibili verranno gestiti dagli stessi titolari dei due chioschi abbattuti ieri, ma invece che essere fissi, spariranno sul far della sera e ricompariranno la mattina dopo.

L'abbattimento di ieri - ciò che resta del chiosco è stato smaltito da una barca di Veritas - è l'ultimo capitolo di una pagina aperta anni fa e messa nero su bianco da un'ordinanza amministrativa del commercio su piazza firmata dal Comune di Venezia che intimava ai proprietari dei chioschi di staccare gli ancoraggi ai masegni e diventare amovibili, pena la chiusura. Da qui era scaturita una doppia multa inflitta dagli agenti del Servizio attività produttive ed edilizia della polizia locale di Venezia e, in seguito, un'ordinanza che non era mai stata ottemperata, fino a ieri. Anche perché causa virus i banchetti erano rimasti chiusi.

È il regolamento comunale che impone ai banchetti di oggettistica di turisti di trasformarsi in chioschi amovibili per poter essere sollevati e spostati dal posto che occupano in calle o in fondamenta. Unici esclusi da questo tipo di provvedimento, sono gli esercizi pubblici come i chioschetti dei bar che - anche dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza - possono rimanere ancorati alla pavimentazione. Una trasformazione che a Venezia aveva toccato altri banchetti che nel tempo si erano adeguati alle richiesta dell'amministrazione e della Soprintendenza e diventando amovibili. Come sarà, d'ora in poi, anche per i due chioschi davanti a San Simeon Piccolo.

