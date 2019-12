San Silvestro diffuso a Jesolo, con appuntamenti programmati tra il centro storico e il lido. A Jesolo paese, questa sera, dalle 22, in piazza Primo Maggio, si terrà il concerto dei Baccoxbacco. Allo scoccare del nuovo anno, dalle rive del Sile si alzeranno i fuochi d'artificio. Due gli appuntamenti allo Jesolo Christmas Village: dal palco di piazza Mazzini prenderà il via il Gasoline Music and Fun, un dj-set di livello, con animazione e musica. In piazza Aurora si esibirà la cover band ufficiale di Jovanotti. Nei locali sarà festa all'elegante Marina Club con dj-set, al Gasoline e al Kings con Albert Marzinotto. Domani, alle 17.30, il teatro Vivaldi ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno curato dall'orchestra giovanile La Réjouissance. A livello di sicurezza, il comandante della Polizia locale, Claudio Vanin, ha firmato un'ordinanza che vieta dalle 20 di oggi alle 7 di domani, lo sparo di mortaretti, razzi e petardi in tutte le piazze della città e in tutte le vie. Analoghi divieti in comune di Cavallino. Vietata anche la rottura di bottiglie e altri oggetti di vetro. Chi violerà le disposizioni dell'ordinanza rischia una multa di 200 euro. A Cavallino invece concerto del primo gennaio al villaggio di natale allestito nell'area mercato, dalle 17: ad esibirsi Jueana Jenkins, cantante soul blues americana. (g.bab)

© RIPRODUZIONE RISERVATA