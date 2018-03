CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN SALVADORVENEZIA Un'altra chiazza d'olio in rio di San Salvador. É successo di nuovo, dopo lo sversamento di dieci giorni fa che aveva macchiato mezzo rio, arrivando fino al Canal Grande. Stavolta la fuoriuscita, avvenuta tra domenica e lunedì, è stata di dimensioni più ridotte. Qualche volenteroso è pure riuscito a recuperare il materiale con dei secchi, prima che arrivasse in Canal Grande. Resta però il mistero su chi stia scaricando in acqua i suoi rifiuti. Lo scarico è sempre lo stesso, vicino al ponte del Lovo, e la sezione...