San Nicolò, la prima messa di don Paolo Ferrazzo

LIDOIl Patriarca gli ha affidato le sue due nuove parrocchie nel giorno del suo compleanno. Un compleanno davvero speciale, quello di ieri, per don Paolo Ferrazzo nuovo parroco delle parrocchie di Santa Maria Elisabetta e San Nicolò al Lido. Il presbitero è arrivato al Lido, insieme ai parrocchiani della sua vecchia parrocchia di San Giacomo dell'Orio che per accompagnarlo, in questa nuova tappa, hanno organizzato un vaporetto speciale, noleggiato da Actv, per arrivare fino in isola. Poi dal piazzale Santa Maria Elisabetta, a piedi, si è...