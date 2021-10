Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MICHELEFlavio Maurutto è il nuovo sindaco di San Michele al Tagliamento. La lista Insieme per il futuro-Maurutto Sindaco ha raccolto 2759 voti, pari al 52.85 per cento, vincendo con uno scarto di 298 voti sulla lista Idea Comune - Gianni Carrer sindaco che, da vice di Pasqualino Codognotto, puntava a continuare ad amministrare il Comune. Un dato emerge su tutti: un elettore su due a San Michele al Tagliamento non è infatti andato a...