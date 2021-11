Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTAVENEZIA Ieri mattina, la ricorrenza di San Martino è stata festeggiata in acqua, con gli allievi dell'Istituto Marinelli Fonte che hanno portato, in sei caorline, i bimbi, dai 3 ai 5 anni, della scuola Comparetti, in Ghetto Vecchio. Un'iniziativa partita dalla stessa Comparetti, che voleva un San Martin particolare e tradizionale. In questo versante si è subito interessata Gloria Rogliani, che insegna proprio alla Marinelli Fonte ed...