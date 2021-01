VENEZIA L'ultimo, atteso via libera è arrivato. Il Comitato tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche ieri ha approvato anche il progetto esecutivo del primo stralcio di lavori per la messa in sicurezza di Piazza San Marco. Ma il problema di come finanziare questi lavori - da 11 milioni e mezzo - non è ancora stato risolto, dopo la bocciatura da parte della Corte dei conti dell'atto del Provveditorato che finanziava questo e altri interventi di salvaguardia. Quindi il cantiere che doveva iniziare a febbraio, per il momento, non si aprirà.

Il progetto approvato ieri è quello predisposto dalle tre imprese che, giusto un anno fa, avevano ultimato il definitivo: Kostruttiva, Mate e Thetis. Uno stralcio da 11 milioni e mezzo, appunto, su un totale di 39, che consentirebbe di intercettare il 60% delle acque alte, con una serie di interventi sui sottoservizi nei pressi delle Procuratie Nuove, con l'inserimento delle valvole per bloccare l'acqua in vari punti della Piazza, con la sistemazione delle calli limitrofe. Il piano del Provveditorato - prima della doccia fredda arrivata dalla Corte dei conti - era quello di affidare i lavori a febbraio alle stesse imprese che così li avrebbero potuti concludere ad ottobre, prima della prossima stagione di acque alte. Ora, senza finanziamenti, il tempi si allungano. In dirittura d'arrivo ci sarebbe anche il progetto delle barriere in vetro per la Basilica. Ma anche per questo ora mancano i soldi, contenuti nello stesso atto. (r. br.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA