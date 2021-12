SAN MARCO

VENEZIA (r.pet.) Un mercatino di Natale in chiave interamente femminile, per promuovere l'artigianato locale rosa: occasione anche per riscoprire la restaurata ex Chiesa Valdese, sotto le Procuratie Vecchie di San Marco (a pochi passi dal Negozio Olivetti), di grande suggestione. Ancora per oggi, dalle 10 alle 20, la sconsacrata cappella ottocentesca ospita l'evento Sist'Mas, organizzato dalla galleria d'arte Sist'Art Gallery che ha sede non distante accanto al Caffè Lavena. «L'idea è quella di promuovere talenti e promuovere l'artigianato locale spiegano le organizzatrici e tornare ad illuminare Venezia e Piazza San Marco con lavori di sole donne, artigiane e veneziane per nascita o adozione». Ampia la proposta: da decorazioni per la casa in tessuto a borse in pelle, giochi per bambini, conserve sott'olio di Sant'Erasmo. «Tante proposte per sottolineare la necessità di fare rete nel territorio», prosegue il gruppo interamente al femminile. A promuovere l'evento, Sara Sist da cui la galleria prende nome: «Molte donne sono spaventate dall'idea di diventare imprenditrici - spiega la gallerista - e di lanciarsi nel loro progetto commerciale, intendiamo quindi incoraggiarle».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA