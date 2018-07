CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN MARCOVENEZIA Nuova presa di posizione di Cristina Romieri in relazione a specie non sufficientemente o per nulla protette. Questa volta la nota e battagliera animalista e ambientalista lidense del Gruppo Vegan, supportata da altre associazioni di settore, replica all'Associazione piazza San Marco in difesa dei suoi piccioni. Precisando che essendo molto intelligenti, è fin troppo ovvio che vadano dove trovano cibo. Al pari dei gabbiani, che si sono inurbati, costretti a emigrare e scacciati dal loro ambiente naturale, sempre più...