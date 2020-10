LA PROCURATORIA

VENEZIA La Basilica di San Marco si sta ancora leccando le profonde ferite lasciate dagli eventi della settimana iniziata il 12 novembre 2019. Ferite che lasceranno una traccia tangibile anche nei conti della Procuratoria di San Marco, che si occupa della gestione e della manutenzione di un bene storico unico al mondo. Il bilancio 2019, che non ha risentito dell'evento eccezionale, intanto chiude sulla linea del 2018, con un avanzo di oltre 78 mila euro il quale è il frutto sia di un miglioramento consistente degli incassi e dagli utili dall'attività museale (Basilica e campanile) e, di converso, di un aumento importante negli investimenti di restauro.

Il 2019, infatti, è l'anno in cui è stato portato a termine il restauro dei marmi del nartece, che le acque alte e la risalita salina conseguente avevano intaccato pesantemente. Lavori imponenti, cui ha fatto da contraltare l'impermeabilizzazione fino a quota 88 centimetri ed evitare un allagamento sistematico. Oltre quella quota, però, l'acqua entra dalle porte che danno sulla piazza e in ballo c'è un altro progetto, quello delle barriere in vetro, che non ha ancora visto la luce.

«L'aqua granda del 12 novembre - si legge nel rapporto annuale appena pubblicato - è solo la punta dell'iceberg perché per marmi e mosaici ogni marea sopra gli 88 centimetri è un duro colpo non solo per le parti direttamente a contatto, ma per tutta la cattedrale. Nell'ultimo anno, dopo l'acqua alta del 29 ottobre 2018 che raggiunse i 16 centimetri la Procuratoria ha speso quasi un milione per intervenire sulle colonne, sostituendo anche alcune basi, marmi e mosaici».

L'Aqua granda di novembre ha provocato danni anche lontano dal livello del mare, fino alle cupole a causa del forte vento che aveva accompagnato il fenomeno. Per questo, tra gli interventi urgenti già programmati c'è il ripristino della copertura sulla sovracupola lignea del Coro le cui lastre in piombo vecchie di quattro secoli, sono fessurate in più punti lasciando passare l'acqua piovana. In certi punti, poi, esse sono state completamente staccate dalla furia degli elementi.

Urgenti sono anche gli interventi ai mosaici della tomba Falier, al pavimento del nartece e la protezione dalle acque della parte retrostante della Basilica, fondamentale per tenere all'asciutto la cripta, a suo tempo impermeabilizzata. L'acqua, però, quando è alta, arriva dall'alto come accade per il nartece.

L'opera più impellente rimane però il sistema di barriere che dovranno bloccare l'acqua alta sul sagrato e impedire così l'allagamento del nartece con maree sopra gli 88 centimetri. Altrimenti tutti i restauri effettuati finora sarebbero solo cure palliative. Fino all'estate, in Procuratoria si sperava di poter dare il via ai lavori in modo da essere pronti per questo autunno. Invece, piazza San Marco è contesa tra molte e potenti autorità che fanno capo a ministeri differenti e i tempi sono destinati ad allungarsi. L'idea della Procuratoria era quella di estendere al sagrato ciò che è stato fatto per il nartece, a cominciare con l'installazione di elettrovalvole per impedire la risalita dell'acqua dai gatoli. E poi, realizzare delle vere e proprie barriere per impedire l'accesso all'acqua. Il commissario del Mose, Elisabetta Spitz aveva chiesto l'intervento dell'architetto milanese Stefano Boeri per migliorare la resa estetica dell'opera, ma l'iter autorizzativo si è allungato e, se si farà, se ne riparlerà il prossimo anno. Per cui, l'unica possibilità tangibile per questo inverno sarà salvare la Basilica dalle maree eccezionali facendo ricorso al Mose in via sperimentale. Che oggi comincerà finalmente il compito per cui tanti decenni fa era stato progettato.

