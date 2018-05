San Marco si riempie di Zucchero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOPiazza San Marco e Zucchero Sugar Fornaciari: un matrimonio che s'ha da fare. È di ieri pomeriggio l'annuncio dell'arrivo di una tra le voci più amate a livello internazionale in una delle cornici più belle del mondo. Un connubio perfetto, che martedì 3 e mercoledì 4 luglio a Venezia darà vita a The Best Live, due serate destinate a rimanere nella storia della musica italiana. Una notizia che ha mandato in visibilio il popolo della rete. Rimbalzata sui social network, è stata accolta con entusiasmo dai fan dell'artista...