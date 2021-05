Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MARCOMentre la diplomazia è al lavoro per cercare di arrestare a Gaza l'escalation di violenza fra israeliani e palestinesi, in un centinaio ieri in campo S. Maurizio hanno chiesto a gran voce la fine delle ostilità. Più che una manifestazione, un momento per sensibilizzare su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Tra i promotori dell'iniziativa Cgil e Cisl Venezia, Amnesty International gruppo 031 Mestre, Emergency Venezia e Pax...