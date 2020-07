SALVAGUARDIA

VENEZIA La prossima tappa è il 4 agosto. Quando il progetto per la messa in sicurezza della Basilica di San Marco dalle acque alte con la nuova barriera di vetro approderà in commissione di salvaguardia. Se ci sarà il via libera, i lavori potrebbero già cominciare per finire in l'autunno. Ma i condizionali sono d'obbligo, in questo iter travagliato, perché la commissione dove sono rappresentati un po' tutti (dalla Soprintendenza al Comune) potrebbe dare qualche ulteriore prescrizione e perché i tempi comunque sono veramente al limite. L'obiettivo di questo intervento - inizialmente proposto dalla Procuratoria di San Marco, che vuole essere provvisorio, in attesa del Mose e della protezione dell'intera Piazza - era soprattutto quello di essere pronto proprio per l'autunno. Per salvare la Basilica da un'altra stagione di acque alte con i danni che comportano. Impresa che, a questo punto, appare difficile.

Dell'iter dell'opera si è parlato ieri nel pre-comitato tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche. Un mese fa lo stesso provveditore, Cinzia Zincone, aveva ribadito tutto il suo impegno per stringere i tempi. Al lavoro c'è lo studio Rinaldo che sta curando il progetto esecutivo e a cui è stato chiesto di integrarlo con l'aspetto architettonico studiato dallo studio Boeri. Un intervento, questo dell'architetto milanese, voluto dal commissario Elisabetta Spitz per abbellire il progetto iniziale, ma che aveva sollevato parecchi mal di pancia tra i professionisti veneziani e molto preoccupazione in Procuratoria proprio per i tempi. Ora il piano del Provveditorato è quello di incassare il via libera della Salvaguardia e approvare subito dopo il progetto esecutivo. Solo a quel punto potrebbero iniziare i lavori.

Il progetto prevede di circondare la Basilica con una barriera di vetro, con dei varchi laterali, che fungerebbe da protezione. In caso di acqua alta i varchi sarebbero chiusi con delle porte scorrevoli e la struttura fermerebbe anche la marea. L'intervento costerà 3 milioni e mezzo.

R. Br.

