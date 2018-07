San Marco, invasione di Zucchero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOGli ultimi ad esibirsi in Piazza San Marco, a Venezia, furono nel 2011 James Taylor, Sting e Biagio Antonacci. Dopo sette anni di assenza ritorna domani e mercoledì 4 luglio la grande musica pop a San Marco, con due concerti di Zucchero Sugar Fornaciari, organizzati da F&P Group. Adelmo Fornaciari, questo il vero nome dell'artista, ama Venezia e ha risposto volentieri all'invito del sindaco Luigi Brugnaro per un concerto veneziano estivo. «Venezia è una città fatta apposta per l'armonia, la grazia e per l'arte», ha affermato...