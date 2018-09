CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN FRANCISCO«L'Audi e-tron e la mobilità elettrica non sono un semplice esercizio, ma una scelta di campo: un punto di non ritorno», parola di Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, che presenta così il primo dei 12 modelli ad emissioni zero che la casa dei Quattro Anelli avrà da qui al 2025 per un investimento di 40 miliardi di euro.Perché l'Audi e-tron è innovativa?«L'Audi e-tron prima di tutto risolve alcuni dei problemi tipici dell'auto elettrica. Ha infatti un'autonomia di 400 km in condizioni reali, si ricarica all'80% in 30...