CASTELLOVENEZIA Salta anche quest'anno, causa restrizioni anti Covid, la tradizionale festa di Sant'Antonio a San Francesco della Vigna, ma l'associazione promotrice, presieduta da Massimiliano Smerghetto non si perde d'animo e sta organizzando una serie di eventi per animare la zona in questi primi tempi di ripartenza della città. Stasera alle 19.15, nel chiostro del convento di San Francesco, si terrà lo spettacolo ad ingresso gratuito,...