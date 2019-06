CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀ«Test più rapidi per rivelare eventuale uso di droga da parte degli automobilisti». Lo promette l'assessore alla Sicurezza Water Codognotto che sta lavorando al potenziamento dei servizi della Polizia locale. Sarà più semplice accertare l'uso di sostanze e migliorare la sicurezza stradale con il nuovo kit che sarà presto in dotazione ai vigili di San Donà. Il Comune ha previsto lo stanziamento di 622 euro per acquistare nuovi dispositivi narcotest in arrivo la prossima settimana, acquistati dalla ditta Gruppo Sit di Quarto...