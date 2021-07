Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONA'Sono 85 i positivi al Covid 19 in tutta la Ulss 4 Veneto Orientale. Di questi, 36 riguardano il periodo che va dal 12 al 18 luglio. Sono alcuni dei dati anticipati dalla stessa azienda sanitaria, che oggi ha previsto un punto stampa per illustrare l'andamento della curva che, pericolosamente, sta tornando a rialzarsi, a causa della variante. Anche se non si registrano ancora malati che necessitano di cure ospedaliere (indice che...