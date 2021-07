Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONÀPersonale Ulss4 no vax, parte l'ultimatum. La direzione generale dell'Azienda sanitaria del Veneto Orientale ha fatto sapere ieri che, nel giro di un paio di giorni, saranno inviate le prime raccomandate all'indirizzo dei dipendenti dell'Azienda sanitaria (quindi non solo coloro che operano strettamente in ambito sanitario) che ancora non si sono sottoposti a vaccinazione. Si tratta delle prime venti raccomandate, su un totale di...