Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONA' DI PIAVEC'è il primo paziente positivo al Covid 19 finito in terapia intensiva, un uomo del Sandonatese di 56 anni, non vaccinato. «Si trova in rianimazione da mercoledì fa sapere il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi e al momento lo teniamo all'ospedale di San Donà, così come gli altri positivi. Quello che preoccupa è che stanno arrivando persone contagiate al Pronto soccorso, cosa che non avveniva da mesi....